Ci ha messo ancora una volta il suo zampino, spazzando definitivamente via quel fastidioso velo di scetticismo. Benjamin Pavard non aveva bisogno di presentazioni, lo ha ribadito anche Simone Inzaghi in conferenza post Inter-Juventus. Eppure, qualcuno ha messo in dubbio le sue qualità e anche la valutazione economica all'arrivo. Il campo, da giudice supremo, ha fatto la sua parte nel giro di pochi mesi.