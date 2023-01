Pedullà – Inter, piace molto Kimpembe: contatti per l’estate, ma ora…

Grandi manovre in programma per la difesa dell'Inter. Non solo Skriniar che non lascia tranquilli nemmeno per gennaio , ma anche altre questioni tengono banco in casa nerazzurra. Per questo motivo, sono diversi i nomi accostati in entrata per la prossima estate. Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito, fa il punto della situazione, aggiungendo un nome alla lista: Presnel Kimpembe.

Inter, Kimpembe e non solo: tutti i nomi per la difesa

Si legge sul sito di Pedullà: "I nerazzurri L’Inter dovrà fare diverse operazioni in difesa in vista dell’estate. Skriniar è in uscita, destinazione Paris Saint-Germain, dal prossimo luglio salvo clamorosi colpi di scena. De Vrij è in scadenza e non ha deciso. Acerbi può essere riscattato, ma bisogna trovare un accordo con la Lazio. E così in difesa bisogna agire. Detto di Smalling (per il momento nessun contatto) e di Scalvini (operazione complicata per la valutazione), i riflettori sono stati accesi su Presnel Kimpembe, classe 1995, in scadenza nel 2024 con il Paris Saint-Germain. Mancino cresciuto nel club parigino, ora Kimpembe (che ha avuto altre proposte anche in questa sessione di mercato) si sente pronto per una nuova esperienza. All’Inter piace molto, un profilo promosso, se non accadesse qualcosa da qui al 31 gennaio sarebbe un situazione da seguire per la prossima estate.