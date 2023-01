FCIN1908 / Inter, in arrivo offerta Psg: 10 mln per Skriniar subito

Il PSG si muove per Milan Skriniar, ora sì. Come appreso da FCINTER1908, è in arrivo la proposta del club francese

Il PSG si muove per avere subito Milan Skriniar, ora sì. Come appreso da FCINTER1908, è in arrivo la proposta del club francese per provare a portare il centrale sotto la Tour Eiffel già a gennaio.

In particolare, il PSG ha pronta un'offerta da 10 milioni di euro per anticipare l'arrivo di Skriniar da giugno a gennaio. L'Inter a questo punto si trova di fronte a un bivio: dire sì al club francese o rifiutare l'offerta? Sono ore caldissime per il futuro del difensore, il PSG si muove concretamente adesso...