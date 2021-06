Perisic sul mercato: via dopo l’Europeo? Ecco perché l’Inter vuole venderlo ora

L'esterno si sta mettendo in mostra con la Croazia nella manifestazione continentale e nelle prossime settimane potrebbe lasciare definitivamente i nerazzurri

Il bel gol messo a segno contro la Repubblica Ceca e, più in generale, il buon Europeo disputato finora da Ivan Perisic , rischiano seriamente di aprire nuovi scenari per il futuro dell'esterno croato. L'ex Bayern Monaco è nella lista di coloro che potrebbero lasciare Appiano Gentile nel corso di questa estate e la vetrina continentale potrebbe attirare pretendenti. Tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane.

Sottolinea Calciomercato.com: " Il suo contratto con l'Inter scade nel 2022. Dalla società non arrivano segnali di volerlo prolungare, in virtù di un compenso da 4 milioni di euro netti a stagione che non rientra nei rigidi parametri finanziari imposti dalla famiglia Zhang.

Per farla breve, Perisic è sul mercato. Anche perché tra un anno potrebbe liberarsi a costo zero. Nelle passate settimane, dalla Germania sono rimbalzati i rumors circa un interesse dell'Hertha Berlino e di un rinnovato gradimento del Bayern che, a condizioni ben diverse da quelle fissate dai nerazzurri nella passata stagione (riscatto a 20 milioni), potrebbe decidere di tappare la falla lasciata dalla partenza di Douglas Costa e dai desideri di Coman di trasferirsi in Premier con un'operazione low cost e all'insegna dell'usato sicuro. L'Inter, che presto riaccoglierà Dimarco dal Verona e che valuta l'arrivo di Marcos Alonso dal Chelsea nell'operazione Hakimi, attende. Sperando che di prodezze all'Europeo, come quella con la Repubblica Ceca, se ne vedano altre".