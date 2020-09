SM – Inter, esperimento Conte per rilanciare Perisic: un ruolo ‘nuovo’ per una storia diversa

Dal Bayern Monaco è arrivata una doccia gelata, dato che si aspettava e desiderava un finale del tutto diverso. Ivan Perisic si è così messo al lavoro alla Pinetina con la maglia dell’Inter agli ordini di Antonio Conte, provando a riconquistare la fiducia dell’ambiente e nell’ambiente nerazzurro. Non sarà certo facile ritagliarsi uno spazio nella squadra, sia per motivi caratteriali (dato ciò che è accaduto in passato), sia per questioni tattiche.

Il 3-5-2 di Conte,infatti, poco si addice alle caratteristiche tecniche dell’esterno offensivo croato, abituato a giocare in un 4-2-3-1 o in un -4-3-3. Sport Mediaset, però, rivela che l’allenatore nerazzurro sta lavorando e sperimentando con lo stesso Perisic alcune soluzioni che potrebbero rilanciarlo in questo secondo capitolo dell’avventura interista.

L’emittente, infatti, riferisce che Conte avrebbe provato l’ex Bayern come esterno a tutta fascia a sinistra. Un esperimento già provato l’estate scorsa, con risultati tutt’altro che soddisfacenti. Che questa volta l’esito sia diverso?

(Fonte: Sport Mediaset)