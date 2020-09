SM – Inter, Radja carico. Retroscena Perisic: “Costretto a tornare, non si è ancora ripreso”

Radja Nainggolan e Ivan Perisic sono a tutti gli effetti due nuovi acquisti per l’Inter in vista della prossima stagione. I due, rientrati dai prestiti da Cagliari e Bayern Monaco, a meno di offerte per acquisti a titolo definitivo si giocheranno le loro carte alle dipendenze di Antonio Conte. Due giocatori che, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, starebbero vivendo questo rientro in nerazzurro con umori del tutto opposti.

Mentre il centrocampista belga, infatti, si sarebbe mostrato subito deciso a convincere l’allenatore di poter essere un elemento importante per l’assalto alla Juventus, l’esterno croato non si sarebbe ancora ripreso dalla doccia gelata arrivata dalla Baviera, dove il Bayern Monaco ha deciso ufficialmente di non riscattarlo dall’Inter, nonostante l’ottimo finale di stagione in Champions League.

Il giocatore, riferisce l’emittente, sperava in un finale diverso e, costretto a tornare ad Appiano Gentile, si è già allenato con i vecchi compagni. Anche perché, conclude Mediaset, quella rimediata contro la Francia si sarebbe rivelata solo una botta.

(Fonte: Sport Mediaset)