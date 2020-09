Perisic-Nainggolan, passato lontano: i due indizi che possono indicare il loro futuro all’Inter

Voglia di riscrivere una storia tutta nuova all’Inter, e di giocarsi le proprie carte dopo un passato in chiaroscuro. La Gazzetta dello Sport racconta i giorni di Ivan Perisic e Radja Nainggolan, tornati a Milano dai prestiti al Bayern Monaco e al Cagliari:

“Nel frattempo, un indizio arriva anche dal numero di maglia scelto da… Perisic per la prossima stagione: è il 14, quello del Nainggolan interista. Abbandonare quella strada vuol dire anche simbolicamente allontanarsi il più possibile dalla brutta esperienza di due campionati fa. E magari abbracciare il 44, già vestito a Roma, liberato proprio da Perisic. Scambio di maglia, tra due ex esuberi che sono vicini a riscrivere un pezzo della loro storia ancora in maglia nerazzurra“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)