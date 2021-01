Pistocchi: “Inter, Bc Partners offre cifra irrinunciabile. Tempi rapidi, con Suning sono già a…”

Il giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi, direttamente su Twitter, ha informato così in merito allo stato dell’arte della trattativa tra Suning e BC Partners per la cessione di quote dell’Inter:

“Per l’Inter BC Partners ha fornito una manifestazione d’interesse con un valore irrinunciabile. Il progetto è legato allo sviluppo della società con la logica di una media company globale (stile società inglesi). Considerano il management di livello top per il settore (Conte) BCPartners e Suning stanno discutendo la stabilizzazione dei contratti e le incentivazioni. I tempi potrebbero essere rapidissimi perchè il prezzo è al di sopra di quanto si aspettava Zhang”.