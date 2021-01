Vanni: “Cessione Inter? Fossi un tifoso sarei tranquillo. Lukaku fondamentale e Vidal sarà molto utile”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha parlato dell’Inter e delle voci su una possibile cessione e anche della sfida di domenica con la Roma:

“L’Inter deve tutelarsi da un punto di vista finanziario. Ha due bond in scadenza che andranno rinnovati a migliori condizione per questo deve trovare dei partner. I partner sono di grande livello. Il fondo se dovesse entrare con parte di minoranza ma può portare un expertise per le comunicazioni e i media. Le preoccupazioni dei tifosi non sono giustificate, i fondi creano valore per poi cercare di vendere. Fossi un tifoso dell’Inter sarei molto tranquillo qualunque sia lo scenario perché è comunque in un buon momento”.

“Lukaku fondamentale. È il giocatore che si gira e fa gol, fa giocare la squadra. Inter con Lukaku e senza sono due squadre diverse e la prima è più forte. Dopo la partita col Crotone Conte ha sgridato Vidal, in modo anche plateale. Quando un allenatore insiste nel chiedere un giocatore poi ci si aspetta grandi cose. Comprato per esperienza internazionale, doveva fare la differenza in Champions, ma l’ha fatta in negativo. Un giocatore con questo carattere e abitudine a vincere può tornare molto utile”.