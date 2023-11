Pedullà: “Inter, questo nome a zero è da considerare a caratteri cubitali”

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così del possibile prossimo colpo di mercato a parametro zero dell'Inter: " Tiago Djalo è il nome da considerare a caratteri quasi cubitali. Ausilio lo stima ai massimi livelli, negli ultimi anni ha seguito lui e Chalobah tra i profili giovani di maggiore gradimento.

La differenza non è soltanto nell’aspetto anagrafico, Djalo è più giovane di un anno, ma a che e soprattutto nel non trascurabile particolare che ha un contratto in scadenza con il Lille rispetto al suo collega del Chelsea. E quindi entriamo assolutamente in zona Inter: se Djalo confermasse la predisposizione ad accendere il semaforo verde per Milano nerazzurra (serve sempre prudenza), molto presto i tempi potrebbero essere maturi".