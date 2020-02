LIVE Primavera, Fiorentina-Inter 1-0: vantaggio viola, Koffi batte Pozzer da pochi passi

(scopri i risultati delle altre gare della 17^ giornata del campionato Primavera in tempo reale)

Seconda giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l’Inter di Armando Madonna affronta la Fiorentina di Emiliano Bigica. Periodo difficile per i nerazzurri, reduci dal deludente 2-2 interno contro il Pescara e capaci di conquistare solmente 5 punti nelle ultime 5 gare; i viola, solamente decimi in classifica dopo diverse stagioni ai vertici, nell’ultimo turno sono tornati alla vittoria, espugnando il campo del Bologna con una rete di Chiti. Il tecnico interista propone il classico 3-5-2 con la novità Pozzer tra i pali. Mulattieri e Fonseca a comporre la coppia d’attacco; in difesa out Kinkoue, al suo posto gioca Moretti. Sulla sinistra, assenti Colombini e Burgio, spazio a Vezzoni. Calcio di inizio alle ore 13.

Formazioni ufficiali:

FIORENTINA: 1 Brancolini, 2 Ponsi, 3 Simonti, 4 Dutu, 5 Chiti, 6 Beloko, 7 Pierozzi N., 8 Bianco, 9 Spalluto, 10 Koffi, 11 Fruk

A disposizione: 12 Chiorra, 14 Pierozzi E., 15 Frison, 16 Marino, 17 Lovisa, 18 Milani, 19 Kukovec, 20 Agostinelli, 21 Fiorini, 22 Mignani

Allenatore: Emiliano Bigica

INTER: 1 Pozzer; 2 Moretti, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò, 3 Vezzoni; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Tononi, 13 Alcides Dias, 14 Sottini, 15 Dimarco, 16 Burgio, 17 Attys, 18 Casadei, 19 Boscolo Chio, 20 Gnonto, 21 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Daniele De Santis (sez. Lecce)