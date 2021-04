Inter-Verona, le ultime: Conte cambia pochissimo, sciolto il dubbio a sinistra

C'è solo il Verona, esiste solo il Verona. Nient'altro conta per l'Inter e per Conte, che sente profumo di gloria e non vuole distrazioni

Marco Macca

C'è solo il Verona, esiste solo il Verona. Nient'altro conta per l'Inter e per Antonio Conte, che sente profumo di gloria e non vuole assolutamente distrazioni. La gara di domani pomeriggio a San Siro contro la squadra di Juric può avvicinare maledettamente i nerazzurri allo scudetto. Il conto alla rovescia è iniziato ormai da settimane ma, dopo due pareggi, la banda interista ha tutte le intenzioni di mandare un segnale pressoché definitivo al campionato, evitando di rinviare ulteriormente la festa tricolore.

Per questo motivo, Conte è orientato a mandare in campo nuovamente la formazione delle ultime uscite. Confermatissima, dunque, la difesa davanti ad Handanovic con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sciolto il dubbio sulla fascia sinistra: come contro lo Spezia, giocherà Ivan Perisic, con Young inizialmente in panchina. Intoccabile la coppia Lautaro-Lukaku. Ecco la probabile formazione:

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

