Gds – L’Inter mette al sicuro i conti. E c’è la data del ritorno di Zhang

L'Inter sta per chiudere l'operazione finanziaria che metterà in sicurezza i conti della società. Il presidente nerazzurro Steven Zhang è attesa già per la prossima settimana in Italia. Lo assicura oggi la Gazzetta dello Sport.

"Nessun mini-prestito iniziale da 100-150 milioni di euro, bensì un totale da 250. E qui è sfida tra i colossi americani Bain Capital LP e Oaktree Capital Management. Presto l'Inter respirerà grazie all'intervento del fondo, che metterà al sicuro i conti e permetterà di programmare il domani insieme a Conte e alla dirigenza. Anche in ottica mercato, tema che ovviamente toccherà il presidente Steven Zhang non appena sarà tornato in Italia (il suo arrivo è previsto per giovedì 29 o venerdì 30 aprile e non ci sarà quarantena)", assicura oggi la Rosea.