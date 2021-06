Hakimi, il Chelsea propone in cambio il preferito dell’Inter. Le condizioni per il PSG…

Il giocatore marocchino è al centro del mercato nerazzurro in questo momento: è quello che ha più offerte ma le trattative sono da definire

Per l'addio di Hakimiqualcosa si muove. Il Chelsea. Il club inglese avrebbe fatto a sapere a Camano - agente del giocatore - di essere disposto ad alzare l'offerta. Sarebbe pronto ad inserire nella trattativa Alonso, il giocatore che vorrebbero i dirigenti dell'Inter e Inzaghi. Stando al Corriere dello Sport potrebbero essere ceduti anche altri elementi come Emerson Palmieri, Christensen, Zappacosta e Abraham. Ma pare sia Marcos Alonso quello preferito dai nerazzurri. Serve ovviamente trovare la quadra sulle valutazioni che i due club fanno di Hakimi e Alonso. E per questo non è ancora da escludere dalla corsa al marocchino il PSG. Ma servirebbero 70 mln più bonus a Leonardo per avere il calciatore.