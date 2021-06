In Spagna – Atletico, cessioni poi Lautaro o Dybala. Difficoltà in entrambi i casi

Il quotidiano Mundo Deportivo parla del mercato della squadra di Madrid e sottolinea come l'attaccante interista sia ancora nei pensieri di Simeone

In Spagna riprendono le parole dell'agente di Lautaro Martinez: sarà probabilmente Hakimi a lasciare l'Inter. Ma questo non toglie che l'Atletico Madrid abbia adocchiato (in realtà già ai tempi in cui il club nerazzurro lo prese dal Racing) l'argentino.

Mundo Deportivo ritorna sulla questione e spiega che dopo le cessioni, necessarie anche per l'AM, il club spagnolo muoverà passi concreti verso i suoi obiettivi e la priorità è l'attaccante. Due sogni in particolare che accontenterebbero anche Simeone. "Il nome principale è quello di Lautaro, in seconda battuta c'è quello di Dybala. In Italia dicono che l'Inter abbia rifiutato una prima offerta di 40 mln perché valuta il calciatore almeno il doppio. La società nerazzurra deve cedere ma il piano è vendere Hakimi e rinnovare con l'attaccante. Poi c'è il problema che riguarda il giocatore bianconero: Allegri che avrebbe chiesto alla Juve di non chiederlo. Se il club bianconero accettasse uno scambio si potrebbe pensare a mettere sul tavolo Saul che piace alla Vecchia Signora", si legge sul giornale spagnolo.