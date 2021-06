Inter, sottoposto ad Inzaghi il nome di Dumfries. “Dovesse dare l’ok…”

Repubblica conferma l'interesse del club nerazzurro nei confronti dell'esterno olandese: Inzaghi dovrà valutarlo

C'è un nuovo nome per la fascia destra che l'Inter sta vagliando in queste ore. Si tratta di Denzel Dumfries, come anticipato dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri. Ora anche Repubblica conferma tutto, scrivendo: "Per coprire la fascia destra in caso di partenza di Hakimi, fra i nomi che i dirigenti nerazzurri hanno sottoposto a Simone Inzaghi c'è quello di Denzel Dumfries, esterno del Psv Eindhoven (il contratto scade nel 2023) e della nazionale olandese. In caso il tecnico ex Lazio dopo averlo valutato dia l'ok, gli uomini mercato della Pinetina potrebbero tentare un approccio convinto per portare a Milano il 25enne di origini caraibiche".