(Repubblica)

"Cosa succederà alla scadenza del prestito di Oaktree? Sono possibili diversi scenari, dall’estensione temporale del finanziamento, all’entrata di Oaktree in gestione, fino a un nuovo prestito che consenta a Zhang di rimanere in controllo. In questo senso, la famiglia cinese è già in contatto con diversi possibili prestatori. Uno scenario complesso, ancora incerto, e per questo attraente per i fondi di private equity come BC Partners".