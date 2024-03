Grande spazio al futuro societario dell’Inter oggi sul Corriere dello Sport. Il debito con Oaktree scade il 20 maggio e il quotidiano sottolinea che è già stata avviata una procedura di valutazione del club. “Quanto accade in questi giorni all’Inter porrà le premesse per disegnare i prossimi anni del club. In vista del 20 maggio, quando scadrà il prestito di 275 milioni concesso da Oaktree alla parte di Suning ancora controllata da Zhang, gli scenari sono essenzialmente due: l’escussione del pegno da parte del fondo e la cessione del club.

Nei mesi scorsi si era diffuso un certo ottimismo sulle possibilità di rifinanziare il prestito che l’applicazione del 12% annuo di interessi col meccanismo PIK (Payment In Kind, cioè interessi “pagati” con debito addizionale) ha fatto lievitare a quasi 400. Se a tale importo si applicasse un interesse del 15-20 per cento annuo, come si ventilava, si arriverebbe in due anni a 500-550 milioni. Difficile che Oaktree possa serenamente accogliere, senza ulteriori garanzie, questa prospettiva.