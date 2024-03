"Se c’è un difensore, uno solo, che l’Inter potendo scegliere porterebbe ad Appiano è Kim. È un giocatore che il direttore sportivo Piero Ausilio seguiva fin da quando giocava nel Fenerbahce, l’aveva messo nel mirino quando nel luglio 2022 il Psg provò a portarsi via Skriniar. Kim oggi è del Bayern e, in linea teorica, sarebbe inattaccabile. Ma così non è. Perché il coreano ha di fatto perso il posto in Baviera, in qualche occasione è finito pure nel mirino di stampa e tifosi e lui stesso non è felicissimo della situazione che si è venuta a creare.

Perché se è impossibile pensare che il Bayern ceda un giocatore che meno di un anno fa ha acquistato per 50 milioni di euro, non si può escludere invece la via del prestito. Sarebbe come ripetere, per certi versi, l’operazione Lukaku di due anni fa. Peraltro, non si possono non ricordare gli ottimi rapporti esistenti tra l’Inter e il Bayern, che l’estate scorsa hanno portato allo sbarco in nerazzurro di Sommer prima e di Pavard poi".

"Oggi l’Inter non ha un budget che faccia pensare a operazioni onerose la prossima estate. Ecco perché anche l’arrivo del nuovo difensore dovrà rappresentare un’occasione. E l’occasione può essere Chris Smalling. Il futuro con la Roma è in linea teorica blindato da un contratto fino al 2025. Ma bisognerà capire bene come l’inglese chiuderà la stagione, non solo dal punto di vista fisico. Ed è un calciatore che è considerato ideale per guidare una difesa a tre, peraltro di enorme esperienza e pronto all’uso.

Più, probabilmente, di un altro giocatore che in passato il d.s. Ausilio aveva fatto seguire: il nazionale greco Konstantinos Mavropanos, classe 1997, oggi al West Ham. Non sta vedendo il campo con continuità, in carriera ha giocato sia a tre sia a quattro, le relazioni sono state ottime sul suo conto quando era ancora allo Stoccarda. È ancora oggi nei radar dell’Inter. Radar sempre accesi, perché gli scenari di mercato si aggiornano di continuo. E il caso Acerbi insegna", scrive Gazzetta.

