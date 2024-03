Inter, come cresce Stankovic: il piano per il futuro tra Sampdoria e… Audero

"Sin da quando ha lasciato la Primavera del club e ha cominciato il suo errare in Europa, l'obiettivo societario è sempre stato quello di svilupparne il talento con l'intento a lungo termine di valutarne l'integrazione in prima squadra. La scorsa estate Stankovic ha vissuto buona parte del precampionato con Simone Inzaghi anche per via delle lungaggini dell'acquisto di Yann Sommer dal Bayern Monaco ma, anche se per tasso tecnico potrebbe benissimo ricoprire il ruolo di secondo portiere alle spalle dello svizzero, all'Inter è viva la convinzione che i giovani debbano giocare con continuità per migliorare: lo stesso inizio di carriera di Filip lo conferma".

"Un altro fattore fondamentale è la continuità e, perché no, restare alla Sampdoria dopo un'eventuale promozione - come accaduto al Volendam - sarebbe un naturale prosieguo del percorso di crescita a Genova. Curiosamente, questa ipotesi - oltre alla promozione vera e propria da raggiungere - passa proprio da un altro giocatore dell'Inter: l'attuale secondo portiere è infatti Emil Audero, in prestito proprio dalla Sampdoria. Non verrà riscattato per la cifra pattuita a inizio anno (7 milioni di euro) e la loro convivenza non avrebbe molto senso: Stankovic deve giocare e Audero non è a un punto della carriera in cui accetterebbe di essere il vice di un 22enne.

[...] Le certezze sono due: l'Inter non ha intenzione di perdere il controllo sul portiere e Stankovic meriterebbe una chance in una squadra di Serie A con l'obiettivo della salvezza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.