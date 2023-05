Roma-Inter, le formazioni UFFICIALI: Lukaku-Correa davanti, out Mkhitaryan

L'Inter si gioca una grossa fetta di qualificazione alla prossima Champions League e lo fa sul campo della Roma: la squadra di Simone Inzaghi è infatti ospite del grande ex Jose Mourinho all'Olimpico in quello che sembra essere un vero e proprio spareggio per l'Europa che conta. Per l'occasione, anche in vista del derby di mercoledì, il tecnico dell'Inter opera ancora diversi cambi rispetto alla gara di Verona: in attacco ci saranno infatti Romelu Lukaku e Joaquin Correa, mentre a centrocampo riposerà Henrikh Mkhitaryan.