Inzaghi, cammino complicato. “La dirigenza dell’Inter ha inghiottito amaramente…”

Mourinho e Inzaghi, due cammini accomunati da turbolenze e dubbi sul futuro. Roma-Inter accende i riflettori sui due allenatori, entrambi alla ricerca di conferme per il 2023-24:

"Entrambi stanno vivendo un momento strano, per certi versi parallelo: un rapporto solido con i giocatori, meno con la società (...). Come è complicato quello di Inzaghi, nonostante le tre coppe conquistate (due Supercoppe, una Coppa Italia più una finale da disputare con la Fiorentina il 24 maggio)".

"La società ha inghiottito amaramente i due scudetti mancati e ha messo la qualificazione alla Champions come prossimo obiettivo minimo. Per la squadra. Che poi serva a conservare anche il posto a Inzaghi - in scadenza nel 2024 - è tutto un altro discorso".