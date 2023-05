Lukaku vede solo Inter: “E’ pronto a fare questa mossa per restare e lo ha già detto a Marotta”

Romelu Lukaku nel suo orizzonte non vede altro scenario che la permanenza a Milano con la maglia dell'Inter . Come scrive Tuttosport, infatti, l'attaccante belga ha già comunicato a Marotta e Ausilio di essere pronto a ridursi l'ingaggio pur di restare in nerazzurro:

"Per tornare, Lukaku ha comunque ribadito a Marotta e Ausilio di essere disponibile a ridursi l'ingaggio (oggi l'Inter paga 11.1 milioni lordi, ovvero 8.5 netti dei 12 percepiti al Chelsea), ma senza la qualificazione alla prossima Champions, per l'Inter non sarebbe sostenibile un altro prestito oneroso da quasi 8 milioni. Ecco perché oggi con la Roma per Lukaku sarà un altro bivio: per aiutare l'Inter e darsi così una possibile nuova chance in nerazzurro".