Romano: “Inter, preparata la prima offerta per Sommer: i dettagli”

L'Inter pensa già al post-Onana. E' prevista infatti per la prossima settimana la chiusura dell'operazione con il Manchester United per la cessione del portiere camerunense per circa 55 milioni di euro. E il club nerazzurro è già al lavoro per assicurarsi l'erede dell'ex Ajax: questo potrebbe essere Yann Sommer, per il quale, riporta Fabrizio Romano, l'Inter ha già preparato la prima offerta da presentare al Bayern di circa 6 milioni di euro. Il piano è quella di inviarla al Bayern non appena Onana sarà del Manchester United.