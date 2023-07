Lukaku-Inter, si può chiudere a questa cifra: e dal Chelsea è arrivata una prima comunicazione

I prossimi saranno giorni molto caldi per definire il possibile ritorno all'Inter (questa volta a titolo definitivo) di Romelu Lukaku dal Chelsea

I prossimi saranno giorni molto caldi per definire il possibile ritorno all'Inter (questa volta a titolo definitivo) di Romelu Lukaku dal Chelsea. L'attaccante ha fin qui rifiutato tutte le altre offerte, con il chiaro obiettivo di indossare nuovamente la maglia nerazzurra. Ma la prima offerta da Viale della Liberazione (30 milioni di euro), secondo quanto riporta calciomercato.com, è considerata insufficiente dal Chelsea:

"Nei giorni scorsi, l’avvocato Ledure ha fatto un po’ da spola tra Londra e Milano, nel tentativo di limare il più possibile le distanze tra le parti, anche se il Chelsea ha già rispedito al mittente il primo messaggio informale recapitatogli. Proprio tramite Ledure, infatti, l’Inter ha fatto sapere di essere pronta a presentare un’offerta da 30 milioni complessivi per l’acquisto per via definitiva del calciatore. Somma che da Londra ritengono insufficiente, valutando Lukaku circa 45 milioni di euro".