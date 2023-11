FCIN1908 / Salisburgo-Inter, gioca Bisseck: Darmian alto. C’è Frattesi, Sanchez-Thuram

Decisioni prese, per una partita che può risultare fondamentale nella corsa agli ottavi di finale di Champions League

Decisioni prese, per una partita che può risultare fondamentale nella corsa agli ottavi di finale di Champions League. L'Inter scende in campo a Salisburgo con l'obiettivo di agguantare una vittoria che vorrebbe dire qualificazione matematica al turno successivo. Simone Inzaghi, comunque, ha intenzione di cambiare più di qualche elemento rispetto alla formazione che ha battuto l'Atalanta a Bergamo.

C'è ovviamente da sostituire Benjamin Pavard, che ne avrà per circa due mesi. Al suo posto, come appurato da FCInter1908.it, ci sarà l'esordio da titolare di Yann Bisseck, che fin qui ha giocato solo una manciata di minuti in campionato. Darmian, pertanto, vista l'indisponibilità anche di Denzel Dumfries, affaticato dopo la gara del Gewiss Stadium, avanzerà sulla fascia destra a centrocampo.