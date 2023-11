CF – Inter, la gara col Salisburgo vale quasi 20 milioni di euro

Una vittoria per andare agli ottavi con due turni di anticipo. È la missione dell'Inter di Simone Inzaghi che in Austria sfida il Salisburgo. Se i nerazzurri dovessero uscire dalla Red Bull Arena con i tre punti, raggiungerebbero gli ottavi. Come sottolinea Calcio e Finanza, la gara di questa sera varrà molto di più dei “classici” 2,8 milioni di euro in caso di vittoria. "Il passaggio agli ottavi di finale, infatti, porta in dote 9,6 milioni di euro. A queste due voci si sommerebbe anche l’incasso di un’altra partita casalinga, che può portare un nuovo sold-out a San Siro e fino a 7 milioni di euro, anche in base all’avversario".