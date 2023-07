Inter, occhio a Samardzic. Mossa Marotta, piace molto. E costa la metà di Frattesi

"Samardzic piace molto all'Inter, ma la concorrenza è spietata. In Italia il tedesco classe 2002 è corteggiato soprattutto da Milan (Moncada già due anni fa voleva portarlo in rossonero dal Lipsia) e Napoli, che hanno già parlato con il suo agente. L'Udinese, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026, non lo considera incedibile, ma per lasciarlo partire chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'ingaggio non sarebbe un problema per le big: il nativo di Berlino guadagna circa 500 mila euro netti a stagione".