Onana, United pensava bastassero 40mln: “L’Inter non si siede nemmeno. E c’è una comunicazione”

Sono i giorni in cui verosimilmente la trattativa tra Inter e Manchester United per Onana entrerà nel vivo. Alle giuste condizioni dei nerazzurri, però

Sono i giorni in cui verosimilmente la trattativa tra Inter e Manchester United per Onana entrerà nel vivo. Alle giuste condizioni dei nerazzurri, però. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'Inter sull'argomento è stata piuttosto chiara: il portiere camerunense non si muove da Milano per meno di 60 milioni di euro: