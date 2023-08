FCIN1908 – Inter, Samardzic tranquillo: “Certo che firmo”

Ne sta mostrando discreta anche il ragazzo, apparso tutto sommato tranquillo in questi minuti nella hall dell’hotel che lo ospita ormai da tre giorni a Milano. Tempo di un selfie con un tifoso, che lo ha ovviamente incalzato sulla trattativa con i nerazzurri. “Certo che firmo”, ha risposto il centrocampista, poi uscito in compagnia della sua ragazza per una passeggiata nei dintorni. Comprensibile il tentativo di distrarsi in queste ore comunque convulse, lasciando al padre e all’entourage il compito di trovare la quadra con l’Inter dopo quanto accaduto nella giornata di ieri. I contatti proseguiranno anche in queste ore.