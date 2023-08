Inter, il “9” in 24-48 ore: i nomi. Arnautovic, club pronto ad alzare la posta fino a 10 mln

Il tempo stringe. A pochi giorni dall'inizio del campionato, l'Inter ha fretta di completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il tassello più importante riguarda l'attacco con Marko Arnautovic che al momento è il nome più caldo. C'è da abbattere il muro eretto dal Bologna: "Arnautovic? Non è sul mercato. Per noi è importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni rispetto alla scorsa stagione in modo che possa fare un grande campionato. Ripeto: Arnautovic non è sul mercato".