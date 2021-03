Nuovo San Siro, progetto congelato. Addio Suning? Inter verso lo stadio da sola

Le ultime novità con l'idea della Giunta Comunale di Milano e i possibili scenari in caso di cessione delle quote dell'Inter

La decisione di abbattere lo stadio ' Giuseppe Meazza ' per la realizzazione di un nuovo impianto è considerata troppo delicata, oltre al fatto che non sarebbe possibile procedere subito, nonostante i chiarimenti di due settimane fa di Inter e Milan . Il possibile cambio di proprietà dell'Inter per le difficoltà di Suning spinge a una pausa, con Palazzo Marino che vuole fermarsi fino a quando la situazione non sarà chiara.

Non è scontato che la nuova proprietà sia favorevole a un nuovo stadio condiviso con il Milan. Tuttosport rivela: "Nei corridoi della sede nerazzurra circola questa ipotesi: se Suning saluterà Milano, è facile immaginare che sarà rivisto il progetto di uno stadio insieme al Milan". Al momento il club nerazzurro ribadisce che non è in programma un cambio di proprietà e quindi resta valido il progetto di uno stadio insieme. Ma difficilmente queste rassicurazioni basteranno alla Giunta Comunale per dare il via prima delle nuove elezioni di ottobre.