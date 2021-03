Pif, virata sull’Inter: sfida a Bc Partners. Maglia? Sponsor arabo da 30/35 mln

Il Corriere dello Sport rivela le ultime indiscrezioni sulle trattative per la cessione dell'Inter e la novità sullo sponsor

Il Public Investment Fund fa sul serio e sfida Bc Partners: la corsa alle quote di maggioranza dell'Inter si fa sempre più accesa. Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha deciso di abbandonare la trattativa per l'acquisizione del Newcastle e concentrarsi sul club nerazzurro. Come riferisce il Corriere dello Sport, la preferenza di Yasir Al-Rumayyan, governatore del fondo per gli investimenti pubblici sauditi, sarebbe nettamente per la società di viale della Liberazione per tre motivi: grandi margini di crescita, una squadra che permette di lottare subito per vincere e la possibilità di creare un legame con un gruppo potente come Suning per future collaborazioni extra calcistiche.