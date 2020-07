FCIN1908 / Sanchez, Inter e United trovano una nuova formula: così Marotta può chiudere

Alexis Sanchez ha convinto Conte e l’Inter tutta. La società di viale della Liberazione non ha alcun dubbio. Al netto di tutte le difficoltà, il cileno è un calciatore da confermare e per questo motivo Marotta proverà ad accontentare, nel limite del possibile, le richieste dello United.

Dialogare con gli inglesi è tutt’altro che semplice, i “Red Devils” hanno spesso cambiato idea in merito a formule e prezzi. Ma da diversi giorni si procede lungo il canale della cessione a titolo definitivo, secondo quanto è stato riferito a Fcinter1908.

NUOVA TRATTATIVA E NUOVA FORMULA

La novità è proprio questa, mentre prima i nerazzurri sembravano disposti a ragionare solo in merito a un nuovo prestito, adesso hanno aperto all’acquisto del cartellino di Sanchez. Non c’è ancora l’accordo sulle cifre, ma i nerazzurri non vogliono salire oltre i 12-13 milioni di euro.

Questa la cifra che Marotta intende mettere sul piatto, consapevole di alleggerire lo United da un pesantissimo ingaggio.

Poi bisognerà accordarsi anche con Sanchez, ma con l’ex Udinese i dialoghi sono aperti e con il sostegno del decreto crescita l’accordo sembra tutt’altro che irraggiungibile, visto che lo stesso Sanchez sembra disposto a un piccolo sacrificio pur di proseguire la sua carriera a Milano.