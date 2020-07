Inter, ecco il vero Sanchez: Alexis show dal post-lockdown. “Dietro solo a Messi per…”

Tra le note più liete dell’Inter post lockdown c’è, senza dubbio, Alexis Sanchez. Lasciatosi alle spalle il lungo infortunio che ne ha condizionato la prima parte di stagione, il cileno ha dimostrato nelle ultime partite il suo reale valore. Oltre ai due gol realizzati, Sanchez è diventato decisivo anche in versione assistman: con quello effettuato contro la Roma per il vantaggio iniziale di de Vrij, il cileno è giunto a 7 passaggi vincenti per i compagni.

Numeri importanti per il Niño Maravilla a tal punto che – riporta Opta – solamente Messi (9 assist) ha fatto meglio considerato i campionati migliori, ossia Bundesliga, Serie A, Liga e Premier League. Un segnale forte e chiaro quello di Sanchez all’Inter, anche perché il tema del riscatto dallo United diventerà fondamentale nelle prossime settimane.