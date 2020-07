GdS – Quale futuro per Sanchez? Trattativa Inter-United ma niente accordo. E dopo il Getafe…

Quale sarà il futuro di Alexis Sanchez? Ad oggi, la situazione è chiara per quel che accadrà da qui alle prossime due settimane. L’accordo tra Inter e Manchester United, infatti, prevede la proroga del prestito fino al 5 agosto, per permettere ai nerazzurri di poter schierare il cileno contro il Getafe. E poi? Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “Inter e Manchester United continuano a trattare, ma non hanno ancora trovato un accordo economico che consenta ai nerazzurri di disporre del cileno eventualmente anche oltre l’ottavo di finale con il Getafe”. Anche per questo motivo, l’Inter e Conte sperano di riavere, per il finale di stagione, il miglior Lautaro perché, qualora non si trovasse l’intesa con lo United, ci sarebbe il rischio di non presentarsi nel migliore dei modi per l’appuntamento europeo.