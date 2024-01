Sanchez-Arabia, la verità e il piano dell’Inter. Carboni? Galliani ha fatto intendere…

“Sanchez non ha mai aperto al mercato - conferma Tuttosport -, l’Inter non lo ha mai messo alla porta e così si proseguirà fino al 30 giugno, quando scadrà il contratto firmato l’estate scorsa e il suo posto in rosa verrà preso al 99% dall’iraniano Mehdi Taremi”.

Dal canto suo, la società non ha mai pensato di sostituire Sanchez. Il quotidiano conferma che l’unica valutazione fatta in attacco riguardava il ritorno di Valentin Carboni dal Monza. Un’operazione a costo zero.

Il club brianzolo si è sempre fortemente opposto visto l’impiego dell’argentino, entrato nelle rotazioni dei titolari di Palladino.

“Galliani ha fatto intendere all'Inter di non volersi privarsi di Carboni fino al termine del campionato” conclude Tuttosport.

