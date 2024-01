Frattesi e Asllani, tocca a voi: con la Fiorentina una grande occasione. L’Inter…

Decisivo anche da titolare

Arrivato all'Inter questa estate, Frattesi è già riuscito a lasciare un segno: 4 gol in 26 presenze fra tutte le competizioni. Uno score decisamente non male, a maggior ragione se si pensa alla concorrenza spaventosa presente nel centrocampo nerazzurro. Ciò che balza all'occhio, tuttavia, sono le partite giocate da titolare: l'ex Sassuolo è sceso in campo solamente 5 volte dal primo minuto. Contro la Fiorentina avrà la possibilità di dimostrare di poter essere un elemento importante e affidabile non solo a gara in corso.