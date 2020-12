Inter, Darmian-Hakimi: Conte ha preso la scelta meno scontata. “Ecco chi è certo di giocare”

Mancano poche ore a Inter-Shakhtar e Antonio Conte ha ormai sciolto gli ultimi dubbi per affrontare un appuntamento che vale una grande fetta di stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore nerazzurro sarebbe propenso a schierare Achraf Hakimi sulla fascia destra.

Decisiva, infatti, la doppietta segnata dal marocchino contro il Bologna. Una prestazione super, che ha spinto il tecnico a puntare su di lui, proprio quando la decisione più scontata sarebbe stata Darmian. Sulla sinistra, invece, dovrebbe agire Ashley Young, con Perisic pronto a subentrare. Certa la coppia d’attacco Lukaku-Lautaro, così come il trio difensivo composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Scrive Tuttosport:

“Dopo il match di Monchengladbach con l’ottima prova di Darmian e la scelta di Conte di schierare Hakimi e Perisic col Bologna, sembrava scontata la conferma dell’ex terzino del Torino a destra, invece la doppietta del marocchino con i rossoblù dovrebbe avere convinto il tecnico a lanciarlo stasera contro lo Shakhtar. Dunque a destra Hakimi è avanti rispetto a Darmian mentre a sinistra dovrebbe iniziare Young, così da avere in panchina la soluzione Perisic, un elemento con più qualità offensive che potrebbe servire per rinforzare l’attacco se il risultato non si dovesse sbloccare”.

“Certa la coppia d’attacco Lukaku-Martinez, dietro toccherà al trio titolare Skriniar, De Vrij e Bastoni difendere la porta di capitan Handanovic“.

(Fonte: Tuttosport)