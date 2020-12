Inter-Shakhtar, Eriksen sorpassa Sensi. La doppietta regala ad Hakimi la maglia da titolare

Domani l’Inter si gioca un pezzo importante della stagione. Battendo lo Shakhtar, e sperando che Real e Borussia non pareggino, i nerazzurri riuscirebbero finalmente ad approdare agli ottavi di finale di Champions, dopo i tentativi delle passate stagioni. Conte deve fronteggiare alcune assenze importanti: oltre a Nainggolan, anche Barella e Vidal non saranno della partita causa infortunio. Il tecnico è costretto a valutare le alternative da affiancare a centrocampo agli inamovibili Brozovic e Gagliardini.

Per il ruolo di mezzala il ballottaggio è tra Eriksen e Sensi che potrebbero agire anche alle spalle delle due punte, Lukaku e Lautaro. Al momento in vantaggio sembra esserci il danese, visto che l’ex Sassuolo viene da un lungo periodo di inattività. Nessun ballottaggio, invece, sulle corsie laterali e in difesa. Il trio ormai titolare, Skriniar,-De Vrij-Bastoni, è confermato. Mentre la doppietta siglata contro il Bologna regala una maglia da titolare ad Hakimi, sulla fascia opposta ci sarà Young.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku.