Inter, c’è Eriksen? Conte pensa alla mossa per spiazzare tutti. “Con un’esclusione eccellente”

Il favorito per sostituire Vidal e Barella, indisponibili per la partita di questa sera contro lo Shakhtar Donetsk, è Christian Eriksen. Ma non è affatto escluso che Antonio Conte pensi a un’altra mossa, che sorprenderebbe un po’ tutti.

Una mossa che prevede l’utilizzo di Alexis Sanchez come trequartista alle spalle di Lautaro e Lukaku. In quel caso, però, a farne le spese sarebbe Hakimi in favore di Darmian:

“In alternativa ad Eriksen ci sarebbe Sensi (…). Attenzione, poi, alla soluzione a sorpresa, ovvero all’innesto di Sanchez alle spalle di Lukaku e Lautaro. Finora, Conte è ricorso al tridente solo in caso di necessità e sempre in corsa. Tuttavia, è altrettanto vero che quella con lo Shakthar è una gara da vincere a tutti i costi. Dovesse partire con il cileno dall’inizio, non sarebbe da escludere la scelta di Darmian sulla destra, al posto di Hakimi, così da avere una squadra meno sbilanciata“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)