Inter, serve Sensi. GdS: “Si può parlare di ex centrocampista perché Inzaghi…”

Il giocatore torna ad allenarsi con i compagni dopo l'infortunio rimediato contro la Samp. Il tecnico lo ha impiegato da attaccante col Genoa

Sensi torna oggi ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni che erano rimasti alla Pinetina e a quelli che sono tornati dagli impegni con le Nazionali. Il centrocampista dell'Inter probabilmente non giocherà dal primo minuto con la Lazio, ma sarà a disposizione per la panchina. Sarebbe tornato molto utile date le difficoltà in attacco perché Lautaro tornerà solo venerdì notte e Sanchez arriverà addirittura sabato mattina, a pochissime ore dall'incontro dell'Olimpico.

Inzaghi avrebbe potuto impiegare lui dietro l'unica punta Dzeko. Ma in queste ore si parla dell'ipotesi Calhanoglu trequartista. La Gazzetta dello Sport parla del centrocampista italiano e della sua ripartenza dopo l'infortunio che lo ha messo ko nella gara contro la Samp dopo uno scontro con Yoshida. Nella gara contro il Genoa, quando non c'era proprio Lautaro per squalifica, il mister lo aveva impiegato come attaccante. "Con lui si può ormai parlare di ex centrocampista: per il nuovo tecnico nerazzurro è un attaccante, al massimo la spalla di una punta. Una possibile risorsa preziosa davanti, considerando gli straordinari a cui sono chiamati Lautaro Martinez e, soprattutto, Dzeko. Ma per Sensi bisogna ancora aspettare: la sua presenza contro la Lazio sarebbe stata vitale per l’Inter, l’obiettivo massimo è la convocazione. Con l’ex Sassuolo è vietato affrettare i tempi", si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport.