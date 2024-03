"Marotta e Ausilio si sono già messi in tasca Taremi e Zielisnki, due titolari in più da aggiungere a una squadra che ha dominato questo campionato. E si sono messi in testa di provarci seriamente per Gudmundsson, che all’intera area tecnica nerazzurra piace moltissimo. Non basta per considerarlo un nuovo acquisto, certo che no. Ma l’Inter ha messo l’islandese in prima fila come rinforzo per l’attacco della prossima stagione, al netto del Taremi già agganciato. Per Gud andrà studiata la formula giusta, servirà una buona dose di fantasia e magari anche la capacità di racimolare soldi da qualche cessione minore, impresa non semplicissima considerato il parco giocatori attuale e i giocatori in giro in prestito. La valutazione è alta, 30 milioni di euro. Ma l’Inter ha un gradimento del giocatore ed è la miglior base di partenza possibile per la futura trattativa", spiega La Gazzetta dello Sport.