Inter, a sinistra Emerson il più facile. “Ma c’è un vero sogno da 40 milioni”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato nerazzurro e sui possibili nomi per la fascia sinistra nella prossima stagione

Marco Astori

Uno dei ruoli che l'Inter dovrà giocoforza rinforzare la prossima stagione è quello dell'esterno sinistro. Ashley Young lascerà i nerazzurri dopo un anno e mezzo, mentre Ivan Perisic dovrebbe scalare a fare il rincalzo. Chi sarà dunque il titolare? Il vero sogno dell'Inter si chiama Robin Gosens: "Qualche contatto con gli agenti del tedesco c'è stato - spiega La Gazzetta dello Sport -, non ancora con l'Atalanta che, come sempre, proverà a trattenere tutti i big, specialmente se dovesse centrare un'altra qualificazione in Champions League.

Robin - valutato almeno 40 milioni di euro - non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi altrove: la Bundesliga era e rimane il sogno da realizzare, ma un'esperienza in una big italiana lo caricherebbe comunque al massimo. Inter o Juventus (altra squadra fortemente interessata), non fa grossa differenza: dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno a Zingonia, per la gioia di una Dea pronta eventualmente a far scattare l'asta.

Altro nome, decisamente più abbordabile, è quello di Emerson Palmieri. Contratto valido fino al 30 giugno 2022, in questa stagione con il Chelsea ha totalizzato solo 15 presenze e un gol (in Champions League) in tutte le competizioni. Lo spazio è poco, quasi certamente a fine stagione saluterà Londra con l'obiettivo di tornare in Italia. Il nazionale azzurro ha già incaricato i propri agenti brasiliani di sondare il terreno proprio con Inter e Juve, destinazioni che pone in cima alla lista con il Napoli (che si è mosso nelle scorse settimane) che per ora non entusiasma.

Rispetto al mancino atalantino, le cifre sono decisamente diverse: difficile che i Blues- considerando il solo anno di contratto e il rendimento del giocatore - possano chiedere più di 15 milioni. Il rapporto età-prezzo è ottimo: per questo l'Inter lo valuta con attenzione. Sulla lista anche Marcos Alonso (del Chelsea fino al 2023) e il nazionale serbo Filip Kostic, valutato dall'Eintracht Francoforte non meno di 25 milioni", conclude la Rosea.