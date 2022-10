Skriniar, apertura significativa. L’Inter offre il massimo, ma vuole il sì entro un mese

"L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio si sono alzati dal tavolo con un ottimismo diffuso. Ottimismo reale, non solo quello di facciata, naturalmente doveroso nelle dichiarazioni delle ultime settimane. L’Inter ha capito che dall’altra parte non c’è un giocatore che ha già scelto il suo domani. C’è un’apertura al dialogo significativa, per certi versi persino sorprendente. Di sicuro, è il segnale che l’offerta del Psg della scorsa estate non è vincolante in ottica futura. Prova ne sia che per la prossima settimana, tra le partite di Monaco e Torino, è già in agenda un nuovo incontro. E che i dirigenti nerazzurri sperano di arrivare a una soluzione nel giro di un mese", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter sa perfettamente le vette raggiunte dal Psg in estate, 9 milioni di euro bonus compresi. E Skriniar stesso conosce altrettanto bene fin dove potrà arrivare la società nerazzurra, ovvero i 6,5 milioni che rappresentano il tetto della rosa al netto dell’eccezione Lukaku. L’incontro è servito per riannodare i fili dopo un’estate tribolata, in cui il giocatore - non è un mistero - si è sentito mediaticamente troppo esposto dentro una trattativa infinita. Ed è stato utile anche per definire il perimetro di un possibile accordo. Se rinnovo sarà, sarà una scelta di campo del giocatore. Non sono previste vie di mezzo, nello specifico accordi brevi o clausole rescissorie. Dal tavolo della trattativa va tolto il discorso della fascia di capitano: non è argomento di discussione, non è intenzione dell’Inter mischiare argomenti contrattuali con altri di pura gestione tecnica", aggiunge il quotidiano.