Inter, l’esito dell’incontro per Skriniar. E c’è una deadline. Diakhaby? Una cosa è certa

Come anticipato da Fcinter1908.it, in mattinata la dirigenza nerazzurra ha incontrato l’entourage di Milan Skriniar per il rinnovo di contratto in scadenza la prossima estate. Come riporta Alfredo Pedullà, per trattenere il difensore slovacco l'Inter ha intenzione di sfondare il muro dei 6 milioni a stagione, come aveva fatto per Brozovic, aggiungendo bonus e convincendo Skriniar.