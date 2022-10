FCIN1908 / Inter-Skriniar, primo contatto: come è andato e i prossimi passi

Un primo contatto c’è stato. Già questa è una notizia, ma per sciogliere il rebus servirà ancora del tempo. Come anticipato da Fcinter1908.it, Marotta e Ausilio in mattinata hanno aperto i dialoghi con l’entourage di Milan Skriniar per il rinnovo di contratto in scadenza la prossima estate.

Il fantasma del PSG incombe e, quindi, bisognerà anticipare un’eventuale nuova offerta dei transalpini per convincere lo slovacco a restare. Le cifre sono quelle già trapelate negli ultimi giorni e l’impegno dell’Inter a fare il massimo non manca, ma serviranno altri contatti per approfondire i dialoghi e sperare nella fumata bianca. Troppo presto per dire come finirà, ma l’Inter ha gettato le basi per l’accordo e rimane fiduciosa. Presto ci saranno novità.