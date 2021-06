Skriniar: “Niente voci, voglio restare all’Inter. Scudetto stravinto. Conte? Ignoro i motivi”

Lo scudetto, la mentalità trasmessa da Conte e il futuro. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Futbal Pravda, Milan Skriniar ripercorre la stagione appena finita. Il difensore afferma che giocare in un club come l'Inter aiuti un giocatore nell'acquisire più autostima. "Quando un calciatore si trasferisce in un grande club come l'Inter, questo lo aiuterà. La sua autostima, ovviamente, aumenta, diventa più famoso. Non posso dire come sarebbe per me se fossi rimasto alla Sampdoria o fossi finito da qualche altra parte. L'Inter aiuta il giocatore ad essere ancora più consapevole".