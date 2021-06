Di Caro: “Conte coerente, i programmi dell’Inter non erano più gli stessi”

Il vice direttore de La Gazzetta dello Sport ritorna sulla decisione dell'ex tecnico nerazzurro: "Amareggiato ma sereno"

Andrea Di Caro, vice direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di "Tutti Convocati" su Radio 24 per parlare dell'intervista rilasciata da Antonio Conte: "Ho intervistato Conte e mi ha fatto l'impressione di un uomo sicuro e sereno per la scelta che ha fatto, anche se amareggiato per la fine della storia perchè riteneva mancasse solo un piccolo sforzo per essere al top con l'Inter a livello europeo. I programmi della società Inter non erano più come erano stati proposti a Conte inizialmente. Per il grande lavoro svolto e quanto ha costruito ci è rimasto molto male. Ci si può dividere su Conte, ma è un uomo coerente, non ha tante facce".