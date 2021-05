Skriniar: “Prossimo anno ancora all’Inter. Meriti di Conte enormi, vuole vincere a Torino”

Consapevolezza. È quella che Milan Skriniar e i giocatori dell'Inter col tempo stanno acquisendo. Consapevolezza di aver vinto lo scudetto e abbattuto il dominio lungo nove anni della Juve. "A poco a poco, siamo tutti pienamente consapevoli di ciò che abbiamo fatto. È anche quello che proviamo dall'esterno, mentre i tifosi in città stanno ancora festeggiando. Non c'è da stupirsi, perché l'Inter aspetta il titolo da undici anni", dice il difensore slovacco in una lunga intervista a Sport Aktuality. "Ovviamente ci dispiace di non poter essere in contatto con i tifosi per le misure anti-covid. Tuttavia, siamo orgogliosi e grati di essere stati in grado di portare a termine con successo i nostri sforzi".